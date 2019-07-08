DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Görüntü Dökümü
- Hersek
Görüntü Dökümü
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-Fotoğraf çekimi
-Toplantıdan görüntüler
- Hersek
Kaynak: DHA
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