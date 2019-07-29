DHA DIŞ – Brezilya'da cezaevinde çeteler savaştı: 52 ölü

DHA DIŞ – Brezilya'da cezaevinde çeteler savaştı: 52 ölü

Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde çeteler arasında çıkan çatışmada 52 mahkum hayatını kaybetti.

DHA DIŞ – Brezilya'da cezaevinde çeteler savaştı: 52 ölü
Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde çeteler arasında çıkan çatışmada 52 mahkum hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Yerel medya, iki çete arasında çıkan kavga üzerine başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumların hapishanenin bir kısmını ateşe verdiğini; ölen mahkumlardan 16'sının başının kesildiğini, birçoğunun ise çıkan yangında dumandan boğularak öldüğünü duyurdu. Olaylar sırasında rehin alınan 2 cezaevi görevlisinin daha sonra serbest bırakıldığı; olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Cezaevindeki yangın
Polislerin görüntüsü


Kaynak: DHA
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