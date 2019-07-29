DHA DIŞ – Brezilya'da cezaevinde çeteler savaştı: 52 ölü
Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde çeteler arasında çıkan çatışmada 52 mahkum hayatını kaybetti.
Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde çeteler arasında çıkan çatışmada 52 mahkum hayatını kaybetti.
Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Yerel medya, iki çete arasında çıkan kavga üzerine başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumların hapishanenin bir kısmını ateşe verdiğini; ölen mahkumlardan 16'sının başının kesildiğini, birçoğunun ise çıkan yangında dumandan boğularak öldüğünü duyurdu. Olaylar sırasında rehin alınan 2 cezaevi görevlisinin daha sonra serbest bırakıldığı; olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Yerel medya, iki çete arasında çıkan kavga üzerine başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumların hapishanenin bir kısmını ateşe verdiğini; ölen mahkumlardan 16'sının başının kesildiğini, birçoğunun ise çıkan yangında dumandan boğularak öldüğünü duyurdu. Olaylar sırasında rehin alınan 2 cezaevi görevlisinin daha sonra serbest bırakıldığı; olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------
Cezaevindeki yangın
Polislerin görüntüsü
Kaynak: DHA
Real Madridli taraftarların Cristiano Ronaldo'nun, Florentino Perez ile sarılması sonrası yaptığı tezahürat dikkat çekti!
Son Dakika Güncel Haberleri