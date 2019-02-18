Dha Dış - Bolivya'da Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 24 Ölü

Dha Dış - Bolivya'da Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 24 Ölü

– Bolivya'da bir yolcu otobüsünün, kamyon ile çarpışması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Dha Dış - Bolivya'da Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 24 Ölü

Bolivya'da bir yolcu otobüsünün, kamyon ile çarpışması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza, başkent La Paz'ın yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Potosi ve Oruro'yu birbirine bağlayan otobanda meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu saatlerde meydana geldiği belirtilen kazanın nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA
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