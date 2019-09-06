Dha dış ' bir motosiklet' üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalar

06.09.2019 22:52

DHA DIŞ ' Bir motosiklet' Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalar

Hindistan (DHA) ? Hindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.

Yine bir motosiklet sürücüsü tarafından kaydedilen görüntülerde, bir motosiklet üzerinde çoğu çocuklardan oluşan 7 kişinin bulunduğu görülüyor. Görüntüyü kaydeden kişi, motosiklete yaklaşınca, araçta 2 de köpeğin bulunduğu görülüyor. Çok sayıda eşyanın da bulunduğu motosikletin bu seyri sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Kaynak: DHA