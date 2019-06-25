DHA DIŞ- Banyo lifleri bakteri saçıyor

Dermatologlar, duş alırken kullanılan banyo liflerinin sanıldığın aksine vücudu temizlemekten çok cilde bakteri yaydığını belirtiyor.

Vücuttaki ölü hücreleri ve kiri temizlemek için kullanılan banyo lifleri iyi bir şekilde kurutulmadığı takdirde bakterilerin büyümesi ve yayılması için elverişli bir ortam haline geldiği ve duş alırken kullanılan lifte kalan bakterilerin cilde tekrar yayılmasına neden olduğu belirtiliyor.

Huffington Post gazetesinin haberine göre, 1994 yılında Klinik Mikrobiyoloji dergisinde yayımlanan bir çalışmada, banyodaki sünger ve liflerin, hayvanlarda hastalıklara neden olan 'pseudomonas aeruginosa' bakterisini barındırdığı ve insanlara cilt teması yoluyla bulaşmasına neden olduğu belirtildi.

'SIK SIK DEĞİŞTİRİLMELİ'

ABD'deki Cornell Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esther Angert, gazeteye yaptığı açıklamada, banyoların sıcak ve nemli ortamlar olmasından dolayı bakterilerin büyümesine elverişli bir ortam yarattığını belirterek, her defasında kullanılan banyo lifinin iyi bir şekilde kurutulmadığı takdirde insanların kendilerine kolaylıkla mikrop bulaştırabildiğini söyledi.

Doktorlar banyo liflerinin diş fırçaları gibi sıkça değiştirilmesi ve nemli ortamdan çıkarılarak iyi bir şekilde kurutulması gerektiğini tavsiye ediyor. Ayrıca duş aldıktan sonra banyo penceresinin ve duş kabinin açılarak banyo lifi ve süngerinin havalandırılması gerektiğinin altını çiziyorlar.

Dermatologlar, insanların ciltleri için gereğinden fazla temizlik malzemesi kullanarak ciltlerine zarar verdiklerini belirtirken; tek defalık kullanılan süngerlerin, sıradan vücut jellerinin ve ellerinizin cildi temizlemek için yeterli olacağını vurguluyor.

Kaynak: DHA

- Yağcı