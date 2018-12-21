Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Carmelo Abela ile Görüştü
Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Carmelo Abela ile görüştüMalta (DHA ) - Temasları kapsamında Malta'nın başkenti Valetta'da bulunan Çavuşoğlu temaslarda bulundu.
Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Carmelo Abela ile görüştü
Malta (DHA ) - Temasları kapsamında Malta'nın başkenti Valetta'da bulunan Çavuşoğlu temaslarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gençekleştirdi.
Kaynak: DHA