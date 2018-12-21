Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Carmelo Abela ile Görüştü

Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Carmelo Abela ile Görüştü

Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Carmelo Abela ile görüştüMalta (DHA ) - Temasları kapsamında Malta'nın başkenti Valetta'da bulunan Çavuşoğlu temaslarda bulundu.

Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Carmelo Abela ile görüştü

Malta (DHA ) - Temasları kapsamında Malta'nın başkenti Valetta'da bulunan Çavuşoğlu temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gençekleştirdi.

Kaynak: DHA
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