Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Ramid ile Görüştü
Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Ramid ile görüştüİsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustapha Ramid ile görüştü.
Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Ramid ile görüştü
İsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustapha Ramid ile görüştü.
Kaynak: DHA