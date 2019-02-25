Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Ramid ile Görüştü

Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Ramid ile Görüştü

Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Ramid ile görüştüİsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustapha Ramid ile görüştü.

Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Ramid ile görüştü

İsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustapha Ramid ile görüştü.

Kaynak: DHA
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