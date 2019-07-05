DHA DIŞ- Bahamalar'da helikopter kazası: 7 ölü

DHA DIŞ- Bahamalar'da helikopter kazası: 7 ölü

Bahamalar'da helikopter denize düştü.

DHA DIŞ- Bahamalar'da helikopter kazası: 7 ölü

Bahamalar'da helikopter denize düştü. Kazada, 7 kişi öldü. Kazada ölenlerin arasında, madencilik sektöründe milyarder girişimci Chris Cline'ın da bulunduğu belirtildi.
Grand Cay adasının yakınlarında denize düşen helikopterde bulunan, 3'ü erkek ve 4'ü kadın olmak üzere, 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada, ölenlerin hepsinin ABD vatandaşı olduğu ve aralarında madencilik sektöründe milyarder girişimci Chris Cline'ın da olduğu iddia edildi.


- Bahamalar

Kaynak: DHA
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