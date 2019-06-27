DHA DIŞ- Bağımsızlık kutlamalarında izdiham: 15 ölü, 75 yaralı

Madagaskar'da bağımsızlık kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda 15 öldü, 75 kişi ise yaralandı.

Başkent Antananarivo'daki Mahamasina stadında gerçekleştirilen bağımsızlığın 59. yılı kutlamalarında çıkan izdiham sonucunda 15 kişi hayatını kaybederken, 75 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

- Madagaskar