DHA DIŞ - Baba ve oğlu soygunu böyle engelledi

Baba ve oğlu soygunu böyle engelledi

ABD, (DHA)- ABD'de marketi soymak için gelen soyguncuyu, o sırada kasiyere ödeme yapan baba ve oğlu engelledi. O anlar, marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Maryland eyaletinin Prince George's County bölgesinde meydana geldi. Silahlı bir soyguncu markete girdi ve giriş yaptığı sırada silahını düşürdü. Soyguncu daha sonra silahı eline alarak kasiyere doğrulttu. O sırada babası ile beraber kasiyere ödeme yapan bir genç, soyguncunun silahını elinden almaya çalıştı. Silahını bırakmak istemeyen soyguncu ile genç arasında arbede yaşandı.

Marketin dışına kadar taşan arbede sonucunda, soyguncu kaçmak zorunda kaldı. Ara sokakta üstünü değiştiren soyguncuyu takip eden baba, durumu polise bildirerek soyguncunun yakalanmasını sağladı. Baba ve oğlunun marketin devamlı müşterileri olduğu ve kamu servisinde çalıştıkları bildirildi.

Kaynak: DHA