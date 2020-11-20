DHA DIŞ-Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'da

Azerbaycan ordusu 27 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Ağdam kentine girdi.

Azerbaycan ordusu 27 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Ağdam kentine girdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiği duyurdu. Azerbaycan ve Türk bayrağı asılı tanklarla Ağdam'a giren Azerbaycan ordusunun coşkusu paylaşılan videolara yansıdı.

AĞDAM'I TERKETMEYE BEŞ KALA ATEŞE VERDİLER

Terkettikleri yerleri bir bir ateşe veren Ermeni ordusu ve siviller, Ağdam'da bir çok evi ateşe verdi. Azerbaycan medyasının paylaştığı görüntülerde, bölge halkının evlerini terk etmeden önce yaktıkları görüldü. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı