DHA DIŞ – Azerbaycan'da askeri üste patlama: 2 ölü

DHA DIŞ – Azerbaycan'da askeri üste patlama: 2 ölü

– Azerbaycan'da askeri üste meydana gelen patlamada 2 askeri personel hayatını kaybederken, 1'i de ağır yaralandı.

DHA DIŞ – Azerbaycan'da askeri üste patlama: 2 ölü
Azerbaycan'da askeri üste meydana gelen patlamada 2 askeri personel hayatını kaybederken, 1'i de ağır yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, askeri üste meydana gelen olayda tank mermisinin bir askerin elinden yere düştüğü ve merminin yere çarpmasıyla oluşan patlamada 2 askeri personelin hayatını kaybettiği, 1 askerin de ağır yaralandığı duyuruldu. Ayrıca, olayın araştırıldığı belirtildi.


- Azerbaycan
Kaynak: DHA
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