Dha dış ' aynı bölgede defalarca soygun yaptı' fbı onu arıyor

12.09.2019 11:48

DHA DIŞ ' Aynı bölgede defalarca soygun yaptı' FBI onu arıyor

ABD, (DHA) ? ABD'de tek bir bölgedeki marketleri defalarca soyan adamı yerel polis yakalayamayınca FBI aramaya başladı.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston kentinde yer alan Greater Boston adlı mahallede, 24 Mayıs'tan itibaren 9 soygun yapan hırsızı, Boston yerel polisi yakalamakta yetersiz kalınca FBI devreye girdi.

Hırsızın, Boston kentindeki Dedham bölgesinde bir marketi soyduğu görüntüler, FBI tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, silahıyla markete giren soyguncunun, kasiyerden kasayı açmasını istediği görülüyor. Kasadaki paraları toplayan soyguncu, gözünü diğer kasaya da dikerek kasiyerden açmasını istiyor. Diğer kasayı açarak paraları alan kasiyer, soyguncuya uzatıyor. Bir süre daha markette içeriyi gözlemleyen soyguncu, çalınacak başka bir şey kalmadığına emin olunca marketten çıkıyor.

FBI, görüntüleri paylaşarak halktan da yardım beklediğini duyurdu.

Kaynak: DHA