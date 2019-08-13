DHA DIŞ- Avustralya'da bıçaklı saldırı 1 ölü, 1 yaralı

13.08.2019 14:50

Avustralya'da bıçaklı saldırı 1 ölü, 1 yaralı

Avustralya, (DHA)- Avustralya'da bir saldırgan elindeki bıçakla sokak ortasında 2 kadını bıçakladı. Kadınlardan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Olay, başkent Sidney'in merkezinde meydana geldi. 20'li yaşlarda olduğu belirtilen bıçaklı saldırgan, bir kadını bıçaklayarak yaraladı. Yaralı kadın, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra çevrede bir kadın cesedi bulundu. Polis iki olayın bağlantılı olduğunu, ölen kadının, aynı saldırgan tarafından bıçaklandığını tespit etti. Saldırganın, elindeki bıçakla başka insanlara da saldırı girişiminde bulunduğu ancak çevrede bulunan kalabalık tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Daha sonra saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının durumunun stabil olduğu bildirildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morisson, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, bu şiddetli saldırının endişe verici olduğunu dile getirirken, saldırganı etkisiz hale getiren vatandaşları cesur davranışlarından dolayı övdü.

Kaynak: DHA