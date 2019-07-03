DHA DIŞ - Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor

Fransa (DHA) ? Mayıs'ta gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) yeni başkanını seçiyor.

Seçimlerde, Sosyal Demokratların (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, Avrupa Yeşiller Partisi'nin (EFA) adayı Alman Ska Keller, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu'nun (GUENGL) adayı İspanyol Sira Rego ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) adayı Çekyalı Jan Zahradil, oy isteyecek.

Kaynak: DHA