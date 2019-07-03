DHA DIŞ- Avrupa Parlamentosu başkanı David Maria Sassoli oldu
Avrupa Parlamentosu başkanı David Maria Sassoli olduFransa, (DHA)- Mayıs'ta gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) yeni başkanını seçti.
DHA DIŞ- Avrupa Parlamentosu başkanı David Maria Sassoli oldu
Fransa, (DHA)- Mayıs'ta gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) yeni başkanını seçti.
Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu, yeni başkanını seçti. Sosyal Demokratların (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, yeni AP başkanı oldu.
Kaynak: DHA
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