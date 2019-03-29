Dha Dış - Araştırma: Dünya Genelinde ABD'ye Karşı Endişe Artıyor

Donald Trump'ın başkanlık makamına gelmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) gücüne karşı dünya çapında duyulan endişenin arttığı bildirildi.

Pew Research Center'ın 26 ülkede 27 bin 612 katılımcı üzerinde Mayıs-Ağustos 2018 döneminde yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, dünya genelinde en çok korkulan konular olarak, 'küresel ısınma', 'terör (özellikle DEAŞ)' ve 'siber saldırılar' sıralandı.

Araştırmaya göre, geçmiş dönemlerdeki sonuçlara kıyasla duyulan korkunun en çok arttığı konu ise 'ABD'nin küresel etkisi ve gücü' oldu.

Küresel ısınmadan korkanların oranı 2013'te yüzde 56'yken bu oran 2018'de yüzde 67'ye çıktı; ABD'nin etkisinden korkanların oranı aynı yıllarda yüzde 25'ten yüzde 45'e tırmandı. Siber saldırılardan korkanların oranı 2017'de yüzde 54'ken 2018'de yüzde 61'e çıktı; DEAŞ'tan korkanların oranında düşüş olduğu, oranın yüzde 66'dan yüzde 62'ye gerilediği belirtildi.

Amerika'nın etkisinden endişe duyanların oranında en büyük artışlar Avrupa ve Güney Amerika kıtalarında görüldü. 2013-2018 yılları arasında ABD'nin gücünden endişe duyanların oranı Almanya'da yüzde 19'dan yüzde 49'a, Fransa'da yüzde 20'den yüzde 49'a, Meksika'da yüzde 38'den yüzde 64'e ve Brezilya'da yüzde 27'den yüzde 53'e yükseldi.

Araştırmaya katılan ülkelerden sadece Yunanistan ve Polonya'da Amerika'nın gücünden duyulan endişe sırasıyla bir puan ve beş puan gerileme gösterdi.

Araştırmaya göre Amerikalıların en çok korktuğu konu yüzde 75 ile 'siber saldırılar' oldu. Ruslar ise yüzde 62 ile en çok 'DEAŞ'tan korkuyor.

Siber saldırılardan Amerika'dan da daha çok korkan iki ülke yüzde 81 ile Güney Kore ve Japonya oldu. Bu iki ülke aynı zamanda Çin'in gücünden en çok endişe duyan iki ülke olarak araştırmada yer aldı. - Öz

Kaynak: DHA