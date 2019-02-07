Dha Dış - Angelina Jolie'nin Bangladeş'te Arakanlı Mültecilerin Bulunduğu Kampı Ziyaretinin...

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapan ünlü oyuncu Angelina Jolie, geçtiğimiz gün Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin bulunduğu Kutupalong Mülteci Kampı'nı ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ziyarete dair görüntüleri paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zayeretin görüntüleri

Kaynak: DHA