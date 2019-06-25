DHA DIŞ - Almanya'nın Aachen şehrinde 'Cami Meydanı' açıldı

Almanya'nın Aachen kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Camisi önündeki 2 bin 100 metrekarelik alana 'Cami Meydanı' (Moscheeplatz) ismi verildi.Yaklaşık 500 kişinin katıldığı Yunus Emre Camisi'nin önündeki Cami Meydanı açılışında, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Aachen Büyükşehir Belediye Başkanı Marcel Philipp, İlçe Belediye Başkanı Marianne Conradt, Cami Dernek Başkanı Abdurrahman Kol ve DİTİB Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy konuşma yaptı.Başkonsolos Erciyes açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Aachen şehir idaresi meydana bu ismi vermesiyle bu camimizin uyumun, entegrasyonun, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin güzel bir yansıması olduğunu göstermişlerdir. Kendilerine bu tarihi katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.Toplumda bazı çevrelerin yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve ırkçılığı körükleyerek korkular üzerinden toplumları bölmeye çalıştıklarına dikkat çeken Erciyes, "Korkudan, nefretten beslenenlere karşı hep birlikte davranarak, bugün burada olduğu gibi dostluğumuzu, dayanışmamızı ortaya koymalıyız" dedi.Aachen Büyük Şehir Belediye Başkanı Philipp ise Almanya'da cadde ve meydanlara yeni isim verilmesinin çok zor bir süreç olduğuna dikkat çekerek, buranın isminin verilmesinde katkısı, emeği olan tüm kurum ve kuruluşlarla siyasilere teşekkür etti.Başkan Philipp, "Şehrimizde Münster Meydanı var, Havra Meydanı var. Bunların yanında bir de Cami Meydanımız olsun istedik. Bunun gerçekleşmesi için kurum ve kuruluşların yanı sıra siyasetçiler de çok büyük destek verdi. Böylece meydanın isminin değişmesini sağladık. Şehrimizde artık bir Cami Meydanı olmasından dolayı bir belediye başkanı olarak çok mutluyum" dedi.DİTİB Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy ile Cami Derneği Başkanı Abdulrahman Kol'un da birer konuşma yaptığı açılışa, Aachen Emniyet Müdürü Dirk Weinspach, siyasi parti il başkanları, şehir kilise temsilcileri, il meclisi üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çevre sakinlerinin yansıra cami cemaatinden simalar katıldı.

Görüntü Dökümü

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Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes konuşması

Aachen Büyük Şehir Belediye Başkanı Philipp konuşması

Açılıştan Detaylar

Kaynak: DHA

- Ceylan