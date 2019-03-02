Dha Dış - Almanya'da Yangın 4'ü Çocuk, 5 Kişi Hayatını Kaybetti - 2 - Görüntülü

Dha DIŞ - Almanya'da yangın 4'ü çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti - 2 - GÖRÜNTÜLÜ

Taner TÜZÜN, NÜRNBERG (DHA) ? Almanya'da bir binada çıkan yangında 4'ü çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti; 4 kişi de ağır yaralandı.

Almanya'nın Nürnberg kentinde bulunan İndustrie caddesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Nürnberg Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Alexandra Federl tarafından yapılan açıklamada, Sandreuth semtindeki İndustrie Caddesi üzerinde bulunan 11 numaraları binada çıkan yangında 4'ü çocuk olmak üzere 5 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, Cumartesi sabahı saat 0300'te meydana gelen yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve binanın kullanılmaz durumda olduğu belirtildi.

Aynı caddede faaliyet gösteren Alanya isimli fırının çalışanları ise yangını görüp yetkililere haber verdiklerini, aileyi uzun süredir tanıdıklarını ve az da olsa Türkçe konuşabildiklerini söyledi.

TÜRKLER POLİSİ VE İTFAİYEYİ ARADIK

İşyeri çalışanı Sezgin Yılmaz, gece 0300 sıralarında yangını fark ettiğini ve polisi araması için arkadaşını ikaz ettiğini söyledi. Nurullah Akçay'da fırında bulunduğu esnada durumdan haberdar olduğunu ve itfaiye ve polisi aradığını söyledi. İşyeri sahibi Cihan Güroğlu çalışanların ikazı üzerine olay yerine geldiğini, binanın alevli şekilde yandığını ve itfaiyenin müdahale etmeye çalıştığını gördüğünü söyledi. Yanan binada oturan aileyi 8 yıldır tanıdıklarını söyleyen Güroğlu, 'Bizden alışveriş yaparlardı. Biraz Türkçe konuşabiliyorlardı. Boşnak olduğunu düşünüyoruz' dedi.

Kaynak: DHA