DHA DIŞ- Almanya'da Türk genci, istediği parayı vermeyen babasını bıçaklayarak öldürdü

Almanya'da istediği parayı alamadığı için babasını sırtından bıçakladığı iddia edilen Hüseyin, evinde gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan baba, yapılan ameliyatlara rağmen kurtarılamadı.

Almanya'nın Aachen kenti yakınlarındaki Burtscheid beldesinde, 45 yaşındaki oğlu Hüseyin tarafından sırtından bıçaklanan baba Mustafa'nın ameliyatlara rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Hüseyin'in babasından para istediği; babanın para vermeyi reddetmesi üzerine oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edildi.

Bild gazetesinden yer alan habere göre, 70 yaşındaki babasından istediği parayı alamayan Hüseyin, baba Mustafa ile tartışmaya başladı. Oğluna sadece 100 Euro verebileceğini söylemesi üzerine evden bağırarak sokağa çıkan Hüseyin'i babası da takip etti. Sokakta da babasıyla tartışan Hüseyin, taşıdığı bıçakla babasını sırtından on sekiz kez bıçakladı. Hüseyin, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi evine gitti. Baba ve oğul tartışmasını görenlerin olayı polise bildirmeleri üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanmış baba Mustafa'yı hastaneye kaldırırken, acil ameliyata alınan baba, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından evinde yakalanıp cinayetten gözaltına alınan Hüseyin, gün içinde hakim huzuruna çıkarılacak.

Kaynak: DHA

- Ceylan