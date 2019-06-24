DHA DIŞ- Almanya'da iki savaş jeti havada çarpıştı

DHA DIŞ- Almanya'da iki savaş jeti havada çarpıştı

Almanya'da iki savaş jeti havada çarpıştı.

DHA DIŞ- Almanya'da iki savaş jeti havada çarpıştı

Almanya'da iki savaş jeti havada çarpıştı. Jetlerin pilotlarının sağlık durumları henüz bilinmiyor.
Welt'in haberine göre, Almanya Federal Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri olan Bundeswehr'e ait 'Eurofighter Typhoon tipi iki jet havada çarpıştı. Çarpışmanın Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Malchow şehri üzerinde gerçekleştiği belirtilirken; pilotların sağlık durumlarının henüz bilinmediği duyuruldu.


- Almanya

Kaynak: DHA
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