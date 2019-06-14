DHA DIŞ - Almanya'da hakimler 'haşema yasağına itirazı' kabul etti

DHA DIŞ - Almanya'da hakimler 'haşema yasağına itirazı' kabul etti

Almanya'nın Rheinland-Pfalz Yüksek İdari Mahkemesi, Koblenz şehrinde yüzme havuzlarına haşemalı girme yasağının 'eşitliğe aykırı' olduğuna hükmederek, yasağı kaldırdı.

DHA DIŞ - Almanya'da hakimler 'haşema yasağına itirazı' kabul etti
Almanya'nın Rheinland-Pfalz Yüksek İdari Mahkemesi, Koblenz şehrinde yüzme havuzlarına haşemalı girme yasağının 'eşitliğe aykırı' olduğuna hükmederek, yasağı kaldırdı.

Koblenz Belediyesi tarafından bu yılın başında haşema ile havuza girmek isteyen Müslüman kadınlara getirilen yasağın, Federal Anayasa'nın öngördüğü eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı bildirildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da (FAZ) yer alan haberde, "Hakimler, Koblenz Belediyesi'nin getirdiği yasağa itirazı kabul ederek, bu konu esastan görüşülünceye kadar yasağı iptal etti" denildi.

Koblenz Belediyesi, şehir havuzlarında, 1 Ocak'tan bu yana sadece mayo, mayokini veya bikinilerle yüzülebileceğini; bunun dışında herhangi bir kıyafetle havuzlara girilemeyeceği kararı alarak bunu uygulamaya koymuştu.

Şehir havuzlarında, sporcular ve öğrencilerin yüzme derslerinde kıyafetlerine karışılmıyordu.

Koblenz Şehir Belediyesi'nin bu yasak uygulamasına itiraz edip olayı mahkemeye taşıyan Suriyeli bir kadın mülteci, kendisinin Müslüman olduğunu; havuza da şiddetli sırt ağrıları yüzünden gelmek mecburiyetinde bulunduğunu gerekçe göstermişti.

Hakimler de, itirazı kabul edip, olay esastan görüşülünceye kadar yasağın uygulamasını durdurdu. 


- Ceylan
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Haberleri
16:52 Başkan Kanar'a tarihi görev
16:52 Muratlı'da, Süper Loto'nun 22,5 milyon liralık talihlisi merak konusu
16:52 Kapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör, değiştirilecek
16:52 Kanallar temizleniyor
16:52 Erdoğan'dan İmamoğlu'nun VIP görüntüleriyle ilgili açıklama: Kabul edilemez
16:52 ABD'nin Afganistan temsilcisinden İran yorumu
16:52 Annesinin böbreğiyle yaşayan Melisa, karne sevincini evde yaşadı
16:51 'Yangını annem beni öldürmek için çıkardı'
16:51 Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama
16:51 "Mutluluğa Kurşun Sıkma" projesi
16:50 Geleneksel Lapseki hayrı yapıldı
16:50 Zabıtadan maskeli denetim
16:50 Erdoğan: (Yıldırım ile İmamoğlu'nun ortak yayını) Son bir haftaya çok ciddi ışık verecek diye...
16:50 Aşklarıyla engellerini yenen çiftin lavanta isteği kırılmadı - EDİRNE
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne videosuna teşekkür
16:50 Şentop: "Meclis'in temmuzda da çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum" - İSTANBUL
16:50 Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu - İSTANBUL
16:50 Bedensel engelli Sadık karnesini tango yaparak kutladı
16:50 Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir.
16:49 Yangında mahsur kalan kadın ve çocuklarını mahalleli kurtardı
16:49 (Geniş haber) - Erik çekirdeği dayağı davasında sanık tahliye edildi