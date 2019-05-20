Dha Dış - Alev Makinesi Çalıştı, Sahnedeki Şarkıcının Yüzü Yandı
Dha DIŞ - Alev makinesi çalıştı, sahnedeki şarkıcının yüzü yandıMeksika (DHA) ? Meksika'da sahne alan Francisco Elizalde, şarkı söylediği sırada, sahne kenarında bulunan alev makinesi çalıştı.
Dha DIŞ - Alev makinesi çalıştı, sahnedeki şarkıcının yüzü yandı
Meksika (DHA) ? Meksika'da sahne alan Francisco Elizalde, şarkı söylediği sırada, sahne kenarında bulunan alev makinesi çalıştı. Yaşanan kazada, şarkıcının yüzünde küçük çaplı yanıklar olduğu belirtildi.
Olay, Meksika'nın Jolisco eyaletinde bulunan Cuquío Fair bölgesinde meydana geldi. Sahne aldığı sırada seyircisine yaklaşarak şarkı söyleyen Francisco 'El Gallo' Elizalde'nin, sahne kenarında bulunan alev makinesinin çalışması sonucu yüzünde yanıklar oluştu.
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, Elizalde'nin seyircisine yaklaştığı sırada, sahne önündeki alev makinesinin aniden çalışması sonucu yüzünün yandığı görüntülendi.
Yerel medya, Meksikalı şarkıcının yüzünde küçük çaplı yanıklar olduğunu, durumunun iyi olduğunu duyurdu.