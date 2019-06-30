DHA DIŞ- Ailesinin yanından çocuklarını kaçırmaya çalıştı

ABD, (DHA)- ABD'de havalimanında bir kadın, annesinin yanında, bebek arabasındaki bebeği kaçırmaya çalıştı. Polisin geldiğini görünce kaçan kadın gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Atlanta Havalimanı'nda 24 Haziran'da yerel saatle 17.00 sıralarında meydana geldi. Biri bebek arabasında olmak üzere 3 çocuk ile havalimanında uçağına giden bir annenin yanına yaklaşan kadın, bebek arabasını tutarak çocuğu kaçırmaya çalıştı. O sırada biraz ileride diğer bebek arabası ile yürüyen baba, durumu fark edince koşarak annenin yanında gitti. Şüpheli, bebek arabasındaki bebeği alamayacağını anlayınca, annesinin yanında yürüyen 6 yaşındaki çocuğu kucağına alarak kaçmaya çalıştı ancak baba engel oldu. O karmaşa anında olay yerine koşarak gelen polisi gören şüpheli, koşarak kaçmaya çalıştı. 3 polis tarafından yere yatırılan şüpheli güçlükle gözaltına alındı. Olay anı ise saniye saniye kaydedildi.

Yerel medya, çocukların herhangi bir şekilde zarar görmediğini duyurdu. Ayrıca, polisin yaptığı açıklamada, şüphelinin akli dengesi yerinde değilmiş gibi hareket ettiği ve gözaltına alındığı sırada söylediği şeylerin anlamsız şeyler olduğu belirtildi.

Şüphelinin 'adam kaçırma' suçundan yargılanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA