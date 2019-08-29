Dha dış –ailesi ile yürüyen çocuklara bıçakla saldırdı… dehşet anları kamerada

29.08.2019 17:31

Gürcistan 'da bir kadın, sokak ortasında annesi ile yürüyen bir çocuğu yüzünden bıçakladı ve arkada babasıyla yürüyen diğer çocuğa da saldırmaya çalıştı. Olay yerinden yürüyerek uzaklaşan kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te meydana geldi. 52 yaşında olduğu belirtilen bir kadın, kaldırımda annesiyle yürüyen 3 yaşındaki bir çocuğu yüzünden bıçakladı ve arkada babasıyla yürüyen diğer çocuğa da saldırmaya çalıştı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, kadının kaldırımda annesiyle yürüyen çocuğa yaklaştığı ve aniden çocuğun suratına bıçakla saldırdığı, ardından arkada babasıyla yürüyen diğer çocuğa da saldırmaya çalıştığı ve babanın çocuğu kucaklayarak saldırgandan uzaklaştırdığı görüldü. Ne olduğunu anlamaya çalışan baba, kadına müdahale etmek istedi ancak kadın bıçağı ona doğru sallayınca geri çekilmek zorunda kaldı. Daha sonra bıçağını çantasına atan kadın, olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada, çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken; saldırgan kadının gözaltına alındığı; 7 ila 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kadının kaldırımdan çocuğa yaklaşma anı

-Çocuğun yüzüne bıçakla saldıran kadın

-Annenin şaşkınlığı

-Diğer çocuğa da saldırmaya çalışan kadın

-Babanın çocuğu kucaklayarak uzaklaştırması

-Kadının bıçağı çantasına koyarak uzaklaşması

-Kadının polis ekipleri tarafından polis merkezine götürülmesi

Kaynak: DHA