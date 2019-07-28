DHA DIŞ- Afganistan'da patlama: 1 ölü, 13 yaralı

DHA DIŞ- Afganistan'da patlama: 1 ölü, 13 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 1 kişi öldü, 13 kişi ise yaralandı.

DHA DIŞ- Afganistan'da patlama: 1 ölü, 13 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 1 kişi öldü, 13 kişi ise yaralandı.

Saldırı, Shah Shahid bölgesinde, yerel saatle 16.40 sıralarında düzenlendi. Yerel medya, saldırının 4 kişi tarafından düzenlendiğini duyurdu. Ayrıca, saldırganların hedefinin 'Yeşil Akım Partisi' bürosu olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
--------------------------------
-Patlama sonrası yükselen dumanlar
Detaylar


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et