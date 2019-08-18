DHA DIŞ- Afganistan'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

18.08.2019 10:08

Afganistan 'da polis , gece yaptığı operasyonda 1 ton patlayıcı ele geçirdi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kandehar bölgesinde yapılan operasyonda 1 ton patlayıcının ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu tür ele geçirmelerin, Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerinin (ANDSF) teröristlerin yıkıcı faaliyetlerini ve sivillerin korunmasını engelleme konusundaki 'sürekli artan kabiliyetini' gösterdiği belirtildi.

Kaynak: DHA