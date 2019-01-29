Dha Dış - Abd, ' Kullanılabilecek' Düşük Güçlü Nükleer Başlık Üretmeye Başladı

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), ülkenin Trident füzeleri için düşük güçlü nükleer başlık üretmeye başladığını duyurdu.

NNSA, e-posta ile yaptığı açıklamada, yeni tip nükleer başlıkların Teksas Eyaleti'nde bulunan Pantex Nükleer Silah Fabrikası'nda imal edildiğini bildirdi. NNSA, üretimin Başkan Trump tarafından geçen yıl yayınlanan nükleer durumda gözden geçirme emrine dayandığını belirtti.

Guardian gazetesinin haberine göre Endişeli Biliminsanları Birliği'nden uzman Stephen Young, W76-2 İsimli yeni nükleer başlığın büyük ihtimalle iki aşamalı olan normal başlığın tek aşamasının kaldırılmasıyla, üretildiğini söyledi.

Young, "Böylece yeni Nükleer başlığın patlama kapasitesi 100 kilotona denk TNT'den sadece 5'e düşürülür. Bir başka değişle Hiroşima'ya atılan atom bombasının üçte birine" dedi.

Trump yönetimi Mevcut nükleer silahların kullanılamayacak kadar büyük olduğunu; oysa düşük güçlü nükleer başlıklar sayesinde daha esnek bir caydırıcılık sağlanabileceğini iddia ediyor. Bu görüşe göre düşük güçlü başlıklar nükleer savaşı daha az olası hale getirecek, çünkü herhangi bir düşman ABD'ye karşı sınırlı bir nükleer saldırı olursa, Washington yönetiminin de elindeki düşük güçlü başlıklarla ciddi bir misilleme yapacağından endişe edecek.

Bazı uzmanlar ise bu görüşü paylaşmıyor. Tek Dünya Gelecek Vakfı'ndan Melissa Hanham, ABD bir Trident füzesi fırlattığında düşmanın bunun yüksek mi yoksa düşük başlık mı taşıdığını bilemeyeceğini belirtiyor. Trump yönetimi nükleer silahların modernizasyonu için yeni bir program başlatmış durumda. Fakat program başladıktan sonra kongrenin rakip demokrat partinin eline geçmesi bu alanda yapılacak harcamaların da sınırlı kalabilecegini gösteriyor.

Öte yandan Trump etrafına özellikle Reagan nükleer şahinlerini topluyor. John Bolton orta menzilli nükleer silahları sınırlandıran INF Anlaşmasının kaldırılmasını istiyor. Charles Kupperman ise 10 milyonların hayatına mal olsa da Nükleer bir savaşın kazanılabileceğini düşünüyor.

Eski Savunma bakanlarından William Perry ise geçen hafta gazetecilere yaptığı bir açıklamada, bir savaşın sınırlı taktik nükleer silahlar ile kazanılabileceği düşüncesinin çok tehlikeli olduğunu vurguladı.

Perry şöyle konuştu: "Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Rusya'da uzun yıllardır açıkça tartışıldığını duymadığım nükleer silahların kullanılmasının taktiksel bir avantaj olabileceği inancı, bu ülkelerde şu anda konuşuluyor. Bu son derece endişe verici." - Öz

Kaynak: DHA