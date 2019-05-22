Dha Dış - Abd: Esad Rejiminin Kimyasal Silah Kullanabileceğine Dair İşaretler Görüyoruz (2)

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Beşar Esad rejiminin kimyasal silah kullanabileceğine dair işaretler görülmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Amerika Birleşik Devletleri kuzeybatı Suriye'de Esad rejiminin, herhangi bir yeni kimyasal silah kullanımının belirtileri dahil, askeri operasyonlarını yakından izlemeye devam ediyor. Maalesef, Esad rejiminin 19 Mayıs 2019 sabahı Suriye'nin kuzeybatısında yapılan bir klor saldırısı da dahil olmak üzere, yeniden kimyasal silah kullanabileceğine dair işaretler görmeye devam ediyoruz. Bu olay hakkında bilgi topluyoruz ama Esad rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda, ABD ve müttefiklerimizin hızlı ve uygun bir şekilde karşılık vereceği konusunda uyarımızı tekrarlıyoruz.

"SURİYE'DEKİ KİMYASAL SALDIRILARI ESAD REJİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

usya'nın 'Beyaz Kasklılar' ve diğerlerine karşı son iddiaları; onları kimyasal silah saldırısı ile suçlamak için, yalan bir söylem oluşturmak gayesiyle Esad rejimini ve Rusya'nın devam eden dezenformasyon kampanyasının parçası. Benzer şekilde, 24 Kasım 2018'de Esad rejimi ve Rusya, Halep yakınlarında kimyasal bir silah saldırısı düzenlemeye çalıştı ve karşıt güçleri suçladı. Bazen, Rusya ve Esad rejimi, bu sahte iddiaları Esad rejiminin kendi barbar kimyasal silah saldırıları öncesinde bir bahane haline getirdi. Ancak gerçekler nettir: Esad rejiminin kendisi, Suriye'de gerçekleşen ve tespit edilmiş neredeyse bütün kimyasal silah saldırılarını gerçekleştirdi "

Kaynak: DHA