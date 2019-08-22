DHA DIŞ- ABD'de küçük uçak kalkış sırasında alev aldı
ABD'de küçük uçak, kalkış sırasında alev aldı.
22.08.2019 10:15
ABD'de küçük uçak, kalkış sırasında alev aldı. Kabin ekibi ve yolcular dahil 10 kişi yara almadan kurtuldu.
Görüntü Dökümü
Küçük uçak, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oroville bölgesindeki Oroville Havaalanı'nda kalkış sırasında yandı. Uçağın içerisindeki kabin ekibi ve yolculardan oluşan 10 kişinin kurtulduğu belirtildi. Uçağın ise tamamen hurdaya döndüğü duyuruldu.
Görüntü Dökümü
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-Yanan uçağa müdahale anları
Kaynak: DHA