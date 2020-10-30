DHA DIŞ-ABD'de inşaat vincinin rüzgarda kontrolden çıktığı anlar kamerada!
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DHA DIŞ-ABD'de inşaat vincinin rüzgarda kontrolden çıktığı anlar kamerada!

30.10.2020 20:54 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:58
DHA DIŞ-ABD'de inşaat vincinin rüzgarda kontrolden çıktığı anlar kamerada!

ABD'de şiddetli esen rüzgar nedeniyle 85 katlı gökdelende bulunan inşaat vinci kontrolden çıktı.

ABD'de şiddetli esen rüzgar nedeniyle 85 katlı gökdelende bulunan inşaat vinci kontrolden çıktı. Tehlikeli anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

ABD'nin New York kentinde 85 katlı bir gökdelende bulunan inşaat vinci, şiddetli rüzgarın etkisiyle beşik gibi sallandı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, vincin bir sağa bir sola sallandığı görüldü. ABD medyası, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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