DHA DIŞ-ABD'de havalimanında bagaj kavgası: 2 yaralı
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DHA DIŞ-ABD'de havalimanında bagaj kavgası: 2 yaralı

19.01.2021 18:00 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:04
DHA DIŞ-ABD'de havalimanında bagaj kavgası: 2 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde havalimanına gelen 3 yolcu ile Spirit Havayolları çalışanları arasında bagaj tartışması yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde havalimanına gelen 3 yolcu ile Spirit Havayolları çalışanları arasında bagaj tartışması yaşandı. Tartışmanı arbedeye dönmesi sonucu 2 havayolu çalışanı yaralandı.

Olay, ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde meydana geldi. Atlanta kentine sefer yapmak üzere hazırlanan yolcu uçağına binmek için havalimanına gelen 3 yolcu, Spirit Havayolları şirketi çalışanlarının yolculardan kabin bagajlarının havayolunun bagaj boyutu gereksinimlerini karşıladığını doğrulamalarını istedi. Uyarıya öfkelenen yolcular ile şirket çalışanları arasnda tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İKİ HAVAYOLU PERSONELİ YARALANDI

Havayolunda uçak sırasını bekleyen bir yolcu tarafından kayda alınan görüntüde, yolcular havayolu şirketi çalışanlarına yumruklarla saldırdığı görüldü. Spirit Havayolları'ndan yapılan açıklamada, yolcuların çalışanlara saldırdıkları ve 2 çalışanın yaralandığı ifade edildi. Öte yandan, havalimanı polisinin yolcuları gözaltına aldığı ve yolcuların başka bir havayolu şirketiyle uçuş yapma yasağının getirildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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