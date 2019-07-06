DHA DIŞ - ABD'de AVM'de patlama? Olay yeri savaş alanına döndü
ABD'de AVM'de patlama? Olay yeri savaş alanına döndüABD (DHA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan Plantation bölgesinde bulunan The Fountains isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.
DHA DIŞ - ABD'de AVM'de patlama? Olay yeri savaş alanına döndü
ABD (DHA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan Plantation bölgesinde bulunan The Fountains isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yeri savaş alanına dönerken; dışarıda bulunan onlarca araçta ve binada büyük hasar meydana geldi.
İtfaiye yetkilileri olayın bir gaz patlaması olduğunu; yaralıların ise ambulanslar ile hastanelere kaldırıldığını duyurdu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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