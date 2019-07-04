DHA DIŞ - ABD'de 6.4 büyüklüğünde deprem -2
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkezinin Kalifornia'nın kuzeybatısındaki San Bernardino İlçesi'nde Searles Vadisi olduğunu duyurdu.
Ölü ya da yaralı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: DHA
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