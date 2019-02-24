Dha Dış - 15. Haftada Sarı Yelekliler, Önceki Haftaya Göre Daha Kalabalıktı

– Fransa'da akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek amacıyla başlayan ve daha sonra hayat pahalılığı protestosuna dönüşen sarı yelekliler protesto gösterileri 15. haftasına Fransa genelinde yaklaşık 46 bin kişinin katılımıyla devam etti. Dünkü gösterilerde 64 lişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde düzenlenen beş farklı gösteriye, Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Paris'te 5 bin 800 kişi katılırken, ülke genelinde, bir önceki haftaya göre 5 bin kişilik artışla 46 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Resmi verilere göre, polisin göstericilere müdahalesi sonrasında, Paris'te 28 kişi, Clermont-Ferrand'da 18 kişi ve Rennes kentinde 18 kişi gözaltına alınırken; altı polis memuru yaralandı.

Görüntü Dökümü:

Fransa'da gerçekleştirilen sarı yelekliler gösterilerinden görüntüler

Polisin göstericilere müdahalesi

Kaynak: DHA