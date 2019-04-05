Dha Ankara - Ysk Başkanı Güven: Süreç Devam Ediyor (2)
KURUL ÜYELERİYLE TOPLANTI YAPTIYüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurul üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından binadan ayrıldı.
KURUL ÜYELERİYLE TOPLANTI YAPTI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurul üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından binadan ayrıldı. Başkan Güven, saat 10.00'da YSK'ya gelerek, kurul üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Saat 02.00'de YSK'dan ayrılan Güven, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Sadi Güven'in çıkışı
Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,
Kaynak: DHA