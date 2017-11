Dha Ankara - Türkiye'den Yunanistan'a Taziye ve Yardım Mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, sel felaketi sonucu can kayıplarının meydana geldiği Yunanistan'a taziyelerini iletti. Bakanlık açıklamasında "Türkiye, Yunanistan ile dayanışma içinde gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" denildi.



Açıklama şu şekilde:



"Yunanistan'ın Attika bölgesinde 15 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen sel felaketinin can kaybı ve maddi hasara yol açtığını üzüntüyle öğrendik.



Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yunan halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



Türkiye, Yunanistan ile dayanışma içinde gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır."



