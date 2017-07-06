Dha Ankara: Türk Jetleri Kuzey Irak'taki PKK Hedeflerini Vurdu; 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Savaş uçakları Irak' ın kuzeyindeki Sinath/ Haftanin bölgesindeki PKK hedeflerini vurdu,4 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün öğle saatlerinde alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Irak' ın kuzeyindeki Sinath/Haftanin bölgesine türk savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendiğini eylem hazırlığındaki 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgedeki bir korugan ile üç silah mevzii de imha edildi.