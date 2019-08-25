Dha ankara - tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Dha ankara - tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

25.08.2019 04:32
Dha ankara - tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA
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