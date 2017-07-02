Dha Ankara - Tsk: Uludere'de 1 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde gerçekleştirilen operasyon sırasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan dün meydana gelen yurtiçi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde güvenlik güçlerince yapılan operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada; 1 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Operasyonda, ayrıca 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 90 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 1 telsiz ele geçirildi. Bölgede tespit edilen bir mağara içerisinde, 150 kilo amonyum nitrat ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirilirken, arazi aramasında 100 kilo amonyum nitrat kullanılarak, hazırlanmış 1 el yapımı patlayıcı imha edildi.



Siirt'in Pervari İlçesi'nde devam eden operasyonda tespit edilen bir mağara içerisinde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemelerle 150 kilo gıda ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi. Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde ve Kars'ın Kağızman İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramalarında tespit edilen 2 sığınak içerisinde çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Haber: ANKARA,