Dha Ankara - Tsk: Siirt'te 1 Terörist ve Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Siirt ili Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde devam eden operasyonlar sonucu, 04 Temmuz 2017 tarihinde 1 terörist ve beraberinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



TSK ayrıca 1 terörist ile beraberinde 1 adet Şiyar keskin nişancı tüfeği, 31 adet Şiyar mühimmatı, 2 adet anti tank roket mühimmatı ve 1 adet el kamerasının ele geçirildiği operasyona ilişkin görüntüler yayınladı.



TSK'nın açıklamasında "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütüne karşı özellikle 2017 yılı başından itibaren düzenlenen başarılı operasyonlarla ortaya konan kararlı tutum, uygulanan baskı; etkisini göstermeye ve sonuç almaya başlamıştır.



Siirt ili Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde 12 Haziran 2017tarihinde başlatılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan PEKER-01 Operasyonu; Siirt ve Şırnak bölgeleri askeri unsurları tarafından zor hava ve arazi şartlarında aralıksız devam etmektedir. Operasyon kapsamında; 04 Temmuz 2017 tarihinde, sözde Herekol sorumlusunun da içlerinde bulunduğu değerlendirilen bir grup teröristle sağlanan temasta 1 terörist, beraberinde 1 adet Şiyar keskin nişancı tüfeği, 31 adet Şiyar mühimmatı, 2 adet anti tank roket mühimmatı ve 1 adet el kamerası ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir.



Teröristin yer göstermesi ile örgütün silah ve mühimmat deposu olduğu değerlendirilen büyük bir mağara içerisinde; 42 adet uzun namlulu silah,14.775 adet silah mühimmatı, 6 adet antitank mayını,3 adet anti personel mayını,15 adet 60 mm lik havan mühimmatı, 43 adet roketatar mühimmatı, 63 adet roketatar şevk fişeği, 10 kg C3 plastik patlayıcı, 2 kg dinamit lokumu, 21 adet el bombası, 2000 adet elektrikli fünye ile örgütün kış kampı olduğu değerlendirilen, yerin 10 m altında, yedi odalı büyük bir mağara içerisinde yaklaşık bir ton yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.



Operasyonda şu ana kadar toplam 10'u sağ, 14'ü ölü olmak üzere 24 terörist etkisiz hale getirilmiş, 75 sığınak ve mağarada yaklaşık 35 ton yaşam malzemesi, 63 adet çeşitli modelde silah ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir.



Çözülmeye başlayan ve bölgedeki mağara ile sığınaklara sıkışan BTÖ mensubu teröristlere yönelik icra edilen Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan PEKER-01 operasyonuna azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.



Türk Silahlı Kuvvetleri vatanımız ve milletimize karşı doğabilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir ve her zaman devletinin, milletinin emrindedir" ifadeleri yer aldı.



Görüntü Dökümü



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-Teröristin bulunduğu araziden



-Ele geçirilen mühimmatlardan görüntüler



Haber: ANKARA,