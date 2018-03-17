Dha Ankara - Tsk: Hastane Bombalandığına Dair Haberler Gerçek Dışıdır
Afrin'de bir hastanenin bombalandığı yönündeki haberler üzerine, Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı.
Afrin'de bir hastanenin bombalandığı yönündeki haberler üzerine, Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı. TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
" Zeytin Dalı Harekatı, sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır."
ANKARA,