Dha Ankara - Tsk: Hastane Bombalandığına Dair Haberler Gerçek Dışıdır

Dha Ankara - Tsk: Hastane Bombalandığına Dair Haberler Gerçek Dışıdır

Afrin'de bir hastanenin bombalandığı yönündeki haberler üzerine, Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı.

Dha Ankara - Tsk: Hastane Bombalandığına Dair Haberler Gerçek Dışıdır

Afrin'de bir hastanenin bombalandığı yönündeki haberler üzerine,  Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı. TSK'nın resmi  Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

" Zeytin Dalı Harekatı, sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır."

ANKARA,

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