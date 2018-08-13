Dha Ankara - TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

GENELKURMAY Başkanlığı, bugün Irak kuzeyinde bulunan Metina ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendiğini duyurarak, PKK terör örgütü tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevziilerinin imha edildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine 13 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."

Haber: : ?ANKARA,