Dha Ankara - TSK'dan Ağrı Kırsalına Hava Harekatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Ağrı kırsalına düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen 2 hedef imha edildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün Ağrı kırsalına hava harekatı düzenlendi. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen mağara ve barınma alanı Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından imha edildi.



Haber: ANKARA,