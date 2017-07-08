Dha Ankara - TSK'dan Ağrı Kırsalına Hava Harekatı (2)

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin bugün Ağrı kırsalına düzenlediği ve PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 hedefin imha edildiği hava harekatı sonucu 2 PKK'lı terörist de etkisiz hale getirildi.



TSK tarafından yapılan açıklamada"Bölgeden alınan ilk görüntü çerçevesinde bilgi 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Mağara ve barınma alanı içinde olanlara dair henüz bilgi alma çalışmaları sürmektedir ifadeleri yer aldı.



Haber: ANKARA,