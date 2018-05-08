Sokak Ortasında Karısını Öldürdü, Aynı Silahla Kendi Kafasına Sıktı
Ankara'da, boşanma davası açan eşini sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren cani koca daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Hastaneye kaldırılan kocanın durumu ağır.
Ankara'da, boşanma davası açan eşi Satı F.'yi (38) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Ayhan F., (44) daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Ağır yaralanan Ayhan F., hastaneye kaldırıldı.
BOŞANMAKTAN VAZGEÇMESİNİ SİTEDİ
Olay, Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi İvedik Caddesi üzerinde meydana geldi. Satı F., 3 çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada okul yakınında bekleyen Ayhan F., bir süre önce kendisini terk eden ve boşanmak için dava açan eşi Satı F.'nin önünü kesti. Eşinden boşanmaktan vazgeçmesini isteyen Ayhan F., olumsuz yanıt alınca, tepki göstermeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancayı çıkaran Ayfan F., Satı F.'ye doğrulttu. Satı F. korkup kaçmak isterken, eşi Ayhan F. arkasından peş peşe tabancasını ateşledi. Sırtından ve başından vurulan Satı F., kanlar içinde yerde kalırken, Ayhan F. aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti.
KATİL KOCANIN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Satı F.'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralanan Ayhan F. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Satı F.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
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Sizi sevmeyen bir eşiniz varsa medeni bir şekilde ayrılın. Kadınlar sizin malınız deyil, eşiniz. Okuyun, araştırın , seyahat edin, yeni yerler yeni insanlar tanıyın. Sizi sevecek birileri mutlaka biryerlerde vardır , onları bulun ve geriye kalan hayatınıza onlarla devam edin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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3 çocuğu olan bir anne, boşanmak istediği için bir cani tarafından öldürülüyor ve bunu normal görüp bahaneler bulan cahil zihniyetinize tüküreyimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Devlet resmen git kadını öldür diyo kimse kusura bakmasın. Ömür boyu nafaka ödesin tazminat ödesin takısını ödesin evi varsa versin kadın madur olmasın erkek işsizde olsa nafaka ödüyor ödeyemeyince ceza evine giriyor. Adamda öylede ceza evine giriyorum böylede giriyorum diyerek cinnet geçiriyor başka şans vermiyor devlet. Senin nafakanla kadın başka adamlarla yesin ohh. Adam bir sene bile evli kalmamış 10 yıldır nafaka ödüyor hak mı ? hukuk mu ? adalet mi ?Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Dizilerde sürekli kadına şiddet ve kadın istismarı kurgulanıyor. örnek : Kadın, Avlu, Ufak tefek cinayetler , sen anlat karadeniz , yasak elma gibi bir çoğu. Bu dizilerde eşler bir birini nasıl aldatır; nasıl yalan söylenir ; nasıl kıvırılır; nasıl ikna edilir . Sonra gerçek hayatta cinayet taciz tecavüz aldatma gibi olayların olması beklenir. Sonrasında fox tv sipikerleri olan fatih-ismail gibi haber akbabları nın ağzını yaya yaya ne oluyor bu insanlara memleket yaşanmaz hale geldi derler.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet etsin. Bazı kadınlar öyle ki canı sıkılınca boşanacam nafaka alacam tazminat alacam diyor. Eş ise geçim derdinde gırtlarıgına kadar gelirse böyle olur yasalarımız maalesef cinayet gibi kanunlardan ibaret.Cevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır