DHA ANKARA - Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Siirt Eruh bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
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