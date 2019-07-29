DHA ANKARA - Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Siirt Eruh bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA