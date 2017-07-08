Dha Ankara - Şemdinli'de Toprağa Gömülü Çok Sayıda Mühimmat Bulundu

Dha Ankara - Şemdinli'de Toprağa Gömülü Çok Sayıda Mühimmat Bulundu

- Ankara.

Dha Ankara - Şemdinli'de Toprağa Gömülü Çok Sayıda Mühimmat Bulundu

- Ankara