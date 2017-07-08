Dha Ankara - Şemdinli'de Toprağa Gömülü Çok Sayıda Mühimmat Bulundu

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PKK'lı teröristler konvoya saldırdı: 4 ölü, 1 yaralı
Erdoğan, darbe sevici gazeteciye ayar verdi: Destekçisin!
Erdoğan "kaytardı"yı duyunca gurbetçi muhabiri fena haşladı
Kırık Türkçesi'yle Demirtaş'ı soran Kürt gazeteciye cevap: Teröristtir
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