Dha Ankara - Şampiyon Güreşçiler Ankara'da

ROMANYA'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 'Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım olarak 2'nci olan Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'ya geldi. Milli Güreşçiler, 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya kazanarak topladığı 156 puanla takım halinde ikinci olan Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'na akşam saatlerinde gelen milli güreşçileri, aileleri, takım arkadaşları ve çok sayıda kişi karşıladı.

'TARİHİ BİR ŞAMPİYONA OLDU'

Çiçeklerle karşılanan milli Güreşçilerden, 7'nci kez Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tarihi bir şampiyona oldu. Böyle bir başarı daha önce görmedim. Şanslıydık ve turnuva güzel geçti. Çok güzel müsabakalar çıkardık. Tarihi bir rekor kırdım. Bunlar 100 sene sonra konuşulacak başarılar. Serbest takımımız zaten yıllardır çok başarılı. Özellikle final müsabakasında son dünya şampiyonunu 7-0 gibi güzel bir skorla yenmem ayrı moral oldu. Bunun da meyvesini Astana'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda göreceğimizi düşünüyorum. Durmadan çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Şampiyon Güreşçiler, daha sonra aileleri ile birlikte alkışlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Taha Akgül röp.

Antrenör röp.

Karşılama ve vatandaşlardan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

Kaynak: DHA